Sobras vão parar na ''''farmacinha da família''''

A caixinha traz mais comprimidos do que o indicado pelo médico? A assessora de marketing Gláucia Máximo coloca as sobras em duas caixas que guarda na cozinha. "É a farmacinha da família", explica. A maioria dos medicamentos são antibióticos e antiinflamatórios. "De vez em quanto doamos o que sobra para a igreja, mas a maioria vai para o lixo mesmo. É um desperdício." Gláucia admite que, com tanto remédio à disposição, arrisca-se na automedicação. "Você tem os sintomas e já sabe que o médico vai receitar o mesmo remédio. Se tenho em casa, acabo tomando aquele mesmo. Não me preocupo porque não tenho nenhum medicamento forte. Sei exatamente o que estou tomando."