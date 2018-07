Só casos graves são testados

Diante do aumento de casos suspeitos da gripe suína, o Ministério da Saúde decidiu, há 12 dias, mudar a estratégia para a realização de exames de confirmação. O teste agora só é feito em casos graves ou com potencial de risco - pacientes com menos de 2 anos, mais de 60 ou com doenças que pioram os efeitos da gripe, como insuficiência respiratória ou diabete. A estratégia tem dois objetivos: reduzir a fila de espera para o resultado e aproveitar melhor os kits de diagnóstico. Antes, exames para confirmar casos de gripe suína em São Paulo levavam até uma semana para ficar prontos. No Rio, a espera era maior que 72 horas. O atraso era provocado pelo aumento da demanda e pela redução do estoque de testes. "A realização dos exames precisou ser interrompida algumas vezes porque os estoques haviam caído", diz o pesquisador Marco Aurélio Krieger. Para alguns especialistas, a restrição é uma estratégia necessária, mas longe do ideal. Eles temem que a limitação dos exames para um grupo restrito de pacientes reduza a sensibilidade do sistema para identificar a transmissão comunitária. Hoje, a transmissão da gripe suína no País é considerada limitada - todos os casos confirmados são de pessoas que viajaram para o exterior ou das que tiveram contato com doentes. O diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, diz que tal preocupação é infundada. Ele observa que a nova estratégia do ministério também determina que, caso um paciente tenha a doença confirmada, automaticamente os demais que pertençam ao mesmo grupo e que apresentem os sintomas passam a ser considerados infectados pela gripe. Além disso, a estratégia do ministério é também aconselhada pela própria Organização Mundial da Saúde. SAIBA MAIS É esperado um aumento no número de casos da nova gripe? Sim, mas também para todos os tipos, como em todo inverno Qual é a recomendação do Ministério da Saúde? Quem sentir sintomas como febre, tosse, dores musculares, coriza e dor de garganta deve procurar o serviço de saúde Quem deve fazer o exame? Exames laboratoriais só serão feitos nos casos graves ou em amostras, no caso de surtos localizados Qual é o critério para receber o antiviral oseltamivir? O medicamento só será dado aos pacientes com agravamento do estado de saúde nas primeiras 48 horas desde o início dos sintomas. Todos os indivíduos que compõem o grupo de risco para complicações - idosos, menores de 2 anos, gestantes, pacientes imunodeprimidos ou com doenças crônicas - requerem avaliação do médico para indicação de tratamento