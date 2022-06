Snoop Dogg publica vídeo de batata frita de Marechal e exalta criador: 'Lenda'

Snoop Dog publicou vídeo de batata de Marechel em suas redes sociais. Foto: David Swanson/Reuters

O rapper Snoop Dogg compartilhou em suas redes sociais neste sábado, 25, um vídeo de um dos petiscos mais conhecidos do Rio: a batata frita de Marechal Hermes, que fica na zona norte da cidade.

"A próxima vez que o restaurante estiver muquirana com a porção de batata frita, mostre isso", diz texto escrito no vídeo. As imagens mostram o comerciante Ademar de Barros Moreira, a quem o rapper chama de "lenda", servindo uma porção recheada de batatas com frango em uma marmita de alumínio.

Em maio deste ano, a batata de Marechal foi considerada um Patrimônio Cultural Material do Estado do Rio pela lei 9.692, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro.