Skank anuncia novos shows de 'Turnê da Despedida' em São Paulo

Skank fará shows no Espaço das Américas, em São Paulo, em 21 e 22 de outubro. Foto: Weber Pádua

O Skank anunciou duas novas datas da turnê que antecede a pausa do grupo. Nesta quinta-feira, 31, a banda divulgou que fará dois shows da Turnê da Despedida no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo, nos dias 21 e 22 de outubro.

Através das redes sociais, o quarteto disse que essa será a última passagem pela capital paulista antes do hiatus e confirmou que fará suas últimas apresentações pelo País no segundo semestre de 2022. Segundo eles, mais datas serão anunciadas em breve.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, 1, às 12h, no site da Ticket360. Para entrar no evento, será preciso apresentar o comprovante de vacinação com a 2º dose ou dose única da vacina contra a covid.

A separação temporária foi anunciada pelo grupo em novembro de 2019. A motivação foi um "desejo por experimentação, por correr riscos e buscar outras formas de realização sem ser como Skank", segundo nota emitida na época.

A turnê de despedida da banda estava marcada para acontecer em 2020, mas só os primeiros shows puderam ocorrer, enquanto o resto foi remarcado por conta da pandemia. Em 2022, o grupo mineiro retomou a agenda de apresentações e já passou por cidades como Rio de Janeiro e Curitiba.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais