Site permite monitorar material escolar em SP

Um novo site do governo paulista pretende facilitar o acesso a informações sobre a distribuição de material escolar na rede de ensino fundamental e médio. Desenvolvida pela Secretaria de Educação, com acesso pelo endereço www.educacao.sp.gov.br, a página permite a diretores e professores checar o envio de cadernos, livros, canetas, lápis e borrachas. Se houver algum problema, podem usar o site para comunicar o governo. Pais e alunos também podem, pelo endereço, verificar se a escola será abastecida com materiais escolares.