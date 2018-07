''Sistema atual atrasa patente''

A presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Juliana Viegas, atribui as reprovações da Anvisa a um forma diferenciada de analisar os processos. "Eles buscam o rigor para tentar, como eles dizem, reduzir o monopólio da patente. Mas, a longo prazo, isso trará prejuízos para quem investe na pesquisa. Isso não é bom para ninguém. Sem pesquisa não há inovações ou novos medicamentos. Perde a ciência, perde o paciente." O deputado Rafael Guerra afirma que sua proposta tem como primeiro objetivo provocar o debate. Em sua avaliação, a Anvisa não contribui para a melhoria do processo: "Isso (a dupla análise) só serve para atrasar a concessão de patente." O presidente do INPI, Jorge Ávila, diz que técnicos do instituto sentem-se "desconfortáveis" ao ver que seu trabalho é, em outra instância, examinado por integrantes de outra agência. "Eles têm todo o direito de se sentir desconfortáveis. Mas têm a obrigação de respeitar a lei", rebate Wanderley Lima, da Anvisa.