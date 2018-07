Sinta-se em casa

Surge um novo tipo de comércio. São locais que unem, num mesmo espaço, ateliê e loja, com a vantagem de a cliente ser recepcionada pela própria estilista, que se divide entre a criação, acompanhamento de produção e atendimento. Geralmente, esses endereços ficam escondidos e apenas os "iniciados" sabem como chegar lá. O Studio Pilar é um dos exemplos. Fica no final da Rua Augusta, número 2.895, pouco antes do cruzamento com a Estados Unidos, num predinho antigo. Não há placa alguma, mas o porteiro indica o andar da loja 42. Entre apartamentos comerciais e residenciais, basta descer do elevador - ainda no estilo anos 50 - para saber qual é a porta do Studio Pilar. Não tem erro. Um belo mosaico decora a entrada da loja, formando uma enorme imagem feminina. Com um toque de campainha, o mundinho da estilista Andrea Garcia se abre. Na sala fica a arara com suas peças cuidadosamente elaboradas, que vão desde roupas casuais às de festa. Tudo moderno e com toques clássicos e superfemininos. Em um dos três quartos, funciona o ateliê de criação, no outro é o showroom e, no último, a sala de prova - com espelho gigante e espaço de sobra para experimentar os modelitos. Na área de serviço, aberta e iluminada, o que seria o quarto da empregada virou a oficina da costureira Cilene, que transforma os desenhos e idéias da estilista em realidade. "Se abrisse meu negócio nos padrões tradicionais, ficaria mais difícil de ter tudo nas minhas mãos", explica Andrea, de 30 anos. "O diferencial hoje é vender o produto direto de quem faz para o consumidor, e na loja esse conceito se perde, assim como a proximidade com a clientela." Mas a falta de exposição pode se tornar um problema. Razão pela qual muitos desses endereços funcionam na base da propaganda boca-a-boca, e aí está também seu charme. OSCAR FREIRE Na mesma região, outro prédio antigo na Rua Oscar Freire (nº 329) esconde dois endereços da moda. Logo no térreo, perto do porteiro, tem a portinha que leva à loja Madri, das estilistas Mariana Braidatto, de 29 anos, e Adriana Praça, de 30. Não estranhe se, ao entrar, encontrar na sala anexa à loja as duas trabalhando em seus computadores, lado a lado, numa mesa repleta de papéis e retalhos. "O perfil loja e ateliê se mostra como uma tendência entre os estilistas da nova geração", observa Mariana. "Esse formato de comércio, sem dúvida, ajuda a diminuir custos, pois evita aluguel e o vaivém com transporte entre a loja e o local de produção." Economizar tempo e dinheiro conta pontos, mas as mulheres adoram a proximidade com as estilistas. "Como somos formadas em Moda, ensinamos às clientes a combinar peças e acessórios e a usar roupas que valorizam seu tipo físico", conta Adriana. "Gostamos também de mostrar os tecidos da nova coleção, que ficam num pequeno depósito da loja. É muito legal essa troca." Apesar de escondidinha, a marca Madri tem se destacado, mas as sócias e amigas não pensam em mudar de endereço, muito menos em abrir mão desse estilo de venda. Começaram num esquema improvisado até abrirem um ponto próprio. Hoje, com o dinheiro do caixa, se dão ao luxo de mudar a decoração - radicalmente - a cada seis meses. Alguns andares acima da Madri, no conjunto 31, fica a oficina da designer de bijuterias finas Rose Benedetti. Diferentemente do luxo de sua loja do shopping Iguatemi, o espaço é simples e acomoda escritório administrativo e de criação, oficina com duas montadoras fixas e um soldador. É aí que acontecem as concorridas "queimas de estoque", quando a mulherada quase se estapeia para conseguir uma peça pela metade do preço. Caminhando alguns quarteirões, ainda nos Jardins, vale fazer uma parada na casa roxa da estilista Andrea Simioni, que fica na Alameda Tietê (nº 64). Com decoração exótica, consegue chamar a atenção de quem passa pela rua. Mas pouco tempo atrás, a casa era tão discreta que passava despercebida pelos transeuntes. Toque a campainha e espere até ser atendida. Só de colocar os pés lá, vale a viagem - e que viagem. No térreo, inúmeras fotos mostram os vários cantos do mundo por onde passou a estilista, além de peças curiosas. Sonhe com os vestidos suntuosos de inspiração étnica e com a nova coleção de moda casual. Curiosos podem pedir para conhecer o andar de cima, onde ficam as costureiras. Ainda na redondeza, vá até a Rua José Maria Lisboa (mais precisamente, ao nº 873) e conheça a casa de vila (nº 1), onde funciona a loja e ateliê do estilista badalado Marcelo Quadros. Entre os modelos de festa, acaba de sair do forno a sua coleção casual. Ainda nos Jardins, a estilista Luciana Papaspyrou, da marca Dona Pink, anda feliz da vida com o fim do vaivém que era obrigada a fazer para dar conta de sua loja na Vila Madalena e do seu ateliê no Bom Retiro. Com a abertura de seu novo endereço, na Peixoto Gomide (nº1.757), conseguiu unir as duas funções no mesmo endereço. No andar de cima, funciona seu espaço de criação, modelagem e depósito de tecidos. Em um dos quartos, porém, fica o berço de sua filha de 1 ano, que volta e meia acaba tirando uma soneca enquanto a mãe trabalha. "Estou mais feliz, pois agora consigo agrupar tudo num mesmo local e não perco tanto tempo no trânsito", diz Luciana, de 30 anos. "Quando se tem sócio, fica até mais fácil dividir as tarefas, mas como sou só eu, o melhor é estar perto de tudo." A ruazinha de paralelepípedo Moacir Piza, travessa da Alameda Itu, abriga a casinha de número 95. Nesse endereço descolado, três estilistas - Anna O., Heloisa Faria e Leonardo Negrão, cujas idades variam de 28 a 30 anos - se lançaram na moda com a marca Coletivo P?tit, logo que pegaram o diploma da Faculdade Santa Marcelina. E é do porão que saem as coleções dessa turma, que faz roupas de brechós virarem peças únicas - seja transformando o modelito antigo em algo novo ou se inspirando na velharia para desenvolver algo fresquinho. A veterana e respeitada estilista, Esther Bauman, de 51 anos, percebeu esse novo filão e fechou suas lojas em shoppings para concentrar todas as suas forças na marca Acqua Studio, localizada hoje em um galpão na Barra Funda (Rua Jaraguá, 878). A fábrica foi toda adaptada, decorada e ganhou ares fashion para atender a clientela com estilo - apesar de o endereço ficar numa zona industrial. Entre a oficina, ateliê e depósito dos tecidos, um longo corredor de chão metalizado leva à luxuosa loja. Trajeto embalado por música moderninha, que faz o visitante se sentir numa passarela. Com a mudança de estratégia, as roupas de festa assinadas por Esther - que oferece 150 modelos - baratearam. Os preços chegam perto dos valores praticados no atacado. "Os vestidos custavam, em média, a partir de R$ 3 mil, mas agora custam cerca de R$ 1.200", avisa a estilista. "Meus produtos se tornaram mais acessíveis, sem diminuir a qualidade. Antes ficava aqui e não dava tempo para ir às lojas, mas, com esta mudança, as clientes se sentem mais seguras para comprar a peça certa depois da opinião da estilista." Entre dois restaurantes charmosos do Pacaembu, na Rua Tupi (nº 836), um manequim sem cabeça, mas vestido com peças descoladas, indica a pequena escada que leva ao ateliê da estilista Flavia Fragoas, de 30 anos. Lá dentro, o aconchego do lugar afasta para bem longe a correria diária. Ela se divide entre seu escritório, as costureiras e a atenção dada às clientes que arriscam conhecer seu trabalho. No fundo, sobre a mesa de corte, uma pilha de tecidos leves e cores suaves anuncia o que está por vir na nova estação. "Optei por esse esquema pela praticidade que é acompanhar ao mesmo tempo a qualidade do produto e do atendimento", ressalta Flavia. "Por ser uma produção pequena, as peças se tornam exclusivas, e é isso o que muitas clientes procuram atualmente. Hoje a tendência é se diferenciar e fugir da pasteurização da produção em série. Este é um conceito bem personalizado." Dessa forma, não espere preços populares. No Itaim Bibi fica o Atelier Giuliana Romano (Rua Maria Rosa, 71), que leva o nome da estilista. Embora a fachada tenha a cara de loja tradicional, é no mesmo local que suas roupas são confeccionadas. E se a cliente gostou de um modelo, mas os tamanhos não batem com as medidas do seu corpo, há a opção de se fazer um exemplar sob medida. "É comum alguém que tem seios grandes ou pequenos, por exemplo, necessitar de um corte especial", avisa Giuliana. Sem placa, a casa da Rua Itamirindiba (nº 58), em Pinheiros, delicadamente decorada, esconde a marca de calçados femininos Ciao Mao. A designer paulistana Priscila Callegari, criadora de uma linha que foge totalmente do tradicional, acabou de ganhar o terceiro lugar em uma das premiações mais cobiçadas, o International Design Excellence Award (IDEA) 2008, promovido pela Industrial Designers Society of America (IDSA). É de um dos cômodos da casa que saem as criações e os moldes dos vários modelos da Ciao Mao, que são customizados, ou seja, a cliente monta seu calçado a partir de peças soltas que ficam à disposição. Cada par custa cerca de R$ 450,00. Mesmo para quem não pode desembolsar essa quantia, vale visitar o endereço e conhecer a oficina - local onde os calçados premiados são desenvolvidos. Onde achar Studio Pilar: tel.: 3081-1383, www.studiopilar.com Madri: tel.: 3083-2719 Rose Benedetti: tel.: 3081-1744, www.rosebenedetti.com.br Andrea Simioni: tel.: 3088-1618, www.andreasimioni.com.br Marcelo Quadros: tel.: 3051-5044, www.marceloquadros.com Dona Pink: tel.: 3063-3502, www.donapink.com P´tit: tel.: 3081-7733, www.ptit.com.br Aqua Studio: tel.: 3223-2133, www.acquastudio.com.br Flavia Fragoas: tel.: 3825-5226 Atelier Giuliana Romano: tel.: 3071-2455 Ciao Mao: tel.: 3819-1768, www.ciaomao.com.br