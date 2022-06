Síndrome de Ramsay Hunt: Entenda a condição que paralisou o rosto de Justin Bieber

O cantor Justin Bieber foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, que paralisou metade de seu rosto. Foto: Instagram/@justinbieber

O cantor Justin Bieber revelou ao público que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt. Na sexta-feira, 10, o artista apareceu com metade do rosto paralisado em um vídeo publicado no Instagram e pediu paciência aos fãs por ter de cancelar os próximos shows.

"Quero atualizar vocês do que está acontecendo, obviamente como podem ver pelo meu rosto. Eu tenho uma síndrome chamada Ramsay Hunt, e é de um vírus que ataca os nervos do meu ouvido e meus nervos faciais e fez meu rosto ficar paralisado", contou o cantor.

A médica neurologista Clarice Listik explica que a síndrome de Ramsay Hunt é causada pelo vírus varicela-zoster, o mesmo da catapora, e pode afetar tanto o nervo facial quanto o da audição.

Segundo ela, os sintomas são variáveis e podem incluir paralisia facial do tipo periférico, na maioria das vezes unilateral. Sendo assim, a pessoa tem dificuldade em fechar o olho, levantar a sobrancelha e até mesmo comer. Além disso, a condição também pode causar lesão na pele, em especial na orelha, dor de ouvido intensa, perda de audição e vertigem.

No entanto, Clarice explica que os sintomas desaparecem em algumas semanas: "Se não há muito dano ao nervo facial, o paciente pode melhorar completamente. Mas, se o dano é maior, há chance de ficar alguma sequela como assimetria facial devido a paralisia. Há mais chance de melhora completa se o tratamento é feito precocemente. E também pode haver dor após os sintomas, o que chamamos de neuralgia pós-herpética".

O tratamento principal é feito com corticoides como a prednisona e antivirais como o aciclovir. "Além disso, é importante proteger o olho, inclusive na hora de dormir, e aplicar colírio para manter a lubrificação, já que a pessoa pisca menos e o olho pode ressecar. Analgésicos para a dor também são utilizados", diz a neurologista.

Clarice ainda lembra que as crianças são rotineiramente vacinadas contra catapora, o que diminui as chances de ser infectado pelo vírus. Porém, o vírus pode ficar dormente no organismo de quem já teve catapora e pode se reativar anos depois, causando a síndrome de Ramsay Hunt ou a herpes zoster, uma doença em que há lesão de pele e dor. Para a herpes zoster, existe uma vacina que pode ser tomada em algumas situações especiais.

Além da síndrome, no início do mês de junho, Justin Bieber também anunciou ao público que precisaria cancelar alguns show por ter apresentado uma piora na saúde devido à doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapatos.