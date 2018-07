Sindicato prevê custos maiores

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) considerou importantes as alterações previstas na nova resolução da Anvisa, mas pondera que o prazo para as empresas se adaptarem é longo. "Não era preciso aguardar tanto", diz a consultora do instituto, Mirtes Peinado. Para ela, no entanto, as mudanças podem contribuir de forma significativa para o uso seguro dos remédios. "Há sempre dúvidas que surgem ao longo do uso do remédio, muitas vezes o paciente não tem boa comunicação com o médico."