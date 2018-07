Simone Nunes estréia com o pé direito no SPFW

Em seu desfile de estréia no SPFW, a estilista Simone Nunes viajou no tempo e fez uma mistura de épocas. O resultado agradou, pois Simone resgatou algumas técnicas artesanais, mesclando-as com a alta tecnologia que a moda de hoje exige. Veja galeria de fotos. "É o resultado de muito trabalho, poucas noites dormidas e uma realização pessoal", revela Simone. Vanguardista, a profissional não arriscou e preferiu deixar de fora as peças mais ousadas. Segundo a profissional, a idéia é sempre seguir uma linha mais comportada e tradicional. "Minha coleção é inspirada numa manhã de domingo no parque com aquele lindo sol. Pensei muito na natureza para criá-la", conta. Na maioria dos looks, as peças ganharam formas retas, sóbrias e, quase sempre, aparecem com detalhes de bordados ou aplicação de materiais inusitados, como a crina de cavalo. Além disso, a coleção ainda traz muito algodão, lã, cashemere e pele de carneiro. Em alguns momentos, ela esbarra em looks similares aos da grife norte-americana Ralph Lauren como, por exemplo, a combinação: camisa azul, malha vermelha e bermuda de alfaiataria. O vestidinho acima do joelho é o carro-chefe da coleção. Ele aparece com recortes distintos e aplicações coloridas, porém discretas. "Sempre trabalhei a elegância de forma séria", avisa Simone. A cartela de cores não fugiu dos tons branco, marrom, cinza e cor de pele. O verde água, vermelho e azul surgiram discretamente em alguns looks. Nos pés, Simone apostou numa botinha cano médio, diferentemente da maioria dos estistas, que apostam no sucesso da bota de cano curto. O cinto aparece bem abaixo do busto, deixando a cintura marcada, tanto nos vestidos, quanto nos casacões de inverno recheados de botões e aplicações. Compenetrada e séria, a estilista mostrou profissionalismo na sua estréia no maior evento de moda da América Latina. "A minha marca é nova e estou realizada com o sucesso da minha coleção", finaliza. Se depender do sucesso do desfile - aplaudido de pé por seus convidados - a moça já está garantida na próxima temporada fashion.