Silvia Macedo, de 48 anos, podóloga

Aqui, um caso singular de inadequação fashion, causada por um nariz repaginado, já que o novo visual não acompanhou essa transformação. "O nariz é uma das partes do corpo que mais mexe com a identidade de alguém", observa Irina. "Antes da mudança, Silvia escondia o rosto com um cabelão para disfarçar o nariz anguloso e protuberante." Acabou escondendo a si própria. Sua aparência diária era tímida e descuidada. "Apesar de usar sempre roupas brancas, por causa da profissão, precisa ter um visual mais interessante", orienta a consultora. Com interferências leves, Silvia continuou discreta, mas seu look ganhou vida. Em vez do típico sapatênis, calçados estilosos e ainda confortáveis. O casaco de lã da cor palha ficou super elegante com o branco. Acessórios coloridos, como o lenço amarrado na cintura, sapatilha com fivela e bolsa quebraram a monotonia. O cabelo preso ficou prático e sofisticado. Sapatilha Arezzo, tricô Delicatta e bolsa Patachou