Showtime anuncia que ‘Billions’ ganhará 7ª temporada

Sexta temporada de 'Billions' estreou no dia 23 de janeiro Foto: Showtime

A Showtime, rede de televisão por assinatura, anunciou que a série Billions ganhará uma 7ª temporada. O anúncio foi dado com exclusividade à revista estadunidense Variety nesta terça-feira, 15.

A 6ª temporada da série estreou no dia 23 de janeiro no Showtime, com episódios liberados todos os domingos. No Brasil, as primeiras cinco temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Com a saída do ator que interpretava o protagonista da série, Damian Lewis, a 6ª temporada chegou com um novo nome assumindo o lugar dele: Corey Stoll, que interpreta Michael Prince. O enredo da série gira em torno dos excessos do mercado financeiro.

Billions foi criada por Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin e é uma das séries mais antigas produzidas pelo Showtime. A primeira temporada estreou em 2016.

Assista ao trailer da 6ª temporada:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais