Shows musicais homenageiam artistas e grandes clássicos do cinema

O cantor e compositor Milton Nascimento completa 80 anos no próximo mês de outubro e, por isso, ele começa a receber diversas homenagens de outros artistas que levam sua música aos palcos.

O show Milton reúne a cantora Mônica Salmaso e o pianista André Mehmari que, no formato piano e voz apresentam composições como Credo, Paula e Bebeto, A Lua Girou e Terceira Margem do Rio.

“Esse trabalho aconteceu da nossa necessidade de voltar pra casa, de buscar a cura na identidade do Brasil que a gente acredita, dos nossos valores e da nossa formação musical”, diz Mônica.

Mehmari diz que a obra de Milton, que ele classifica como humanista, o moldou como artista e ser humano. “É uma síntese perfeita do que de mais poderoso e profundo a sociedade mestiça brasileira produziu. É o Brasil que posso amar sem medo”.

A cantora Mônica Salmaso e o pianista André Mehmari Foto: Dani Gurgel

As cantoras Alaíde Costa e Claudette Soares também prestam um tributo a Bituca. Alaíde, que participou do histórico álbum Clube da Esquina, canta músicas como Me Deixa em Paz, Morro Velho e Travessia.

À Claudette caberá um repertório que tem sucessos como Coração de Estudante, Canção da América e Coisas da Vida. No bis, juntas, elas cantam Nada Será Como Antes e Encontros e Despedidas.

Milton. Mônica Salmaso e André Mehmari

Sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. R$ 100. Compre seu ingresso.

Alaíde Costa e Claudette Soares cantam Milton Nascimento

Dom. (14), 18h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Claudette Soares e Alaíde Costa participam do tributo com clássicos como ‘Nada Será Como Antes’ Foto: Murilo Alvesso

Zeca Pagodinho

Um dos nomes mais importantes do samba, Zeca faz show repleto de sucessos de sua carreira. Coração Em Desalinho, Vai Vadiar, Deixa A Vida Me Levar e Verdade estão no repertório, além de clássicos do gênero, como O Sol Nascerá. Hoje (12), 22h; sáb. (13), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 90/R$ 420. Compre aqui.

Cat Dealers

A dupla brasileira de música eletrônica se une à Orquestra Pop Arte Viva, sob regência do aclamado maestro Amilson Godoy, para uma apresentação que une o pop e o erudito em um tributo ao compositor Beethoven. O show acontece dentro da programação da quarta edição do projeto Colgate Clássicos. Dom. (14), 16h. Parque Ibirapuera. Área externa do auditório Oscar Niemeyer. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2, Ibirapuera. Grátis.

Claudio Zoli

Compositor de sucessos como À Francesa, Noite de Prazer e Cada um Cada Um, Zoli faz show em que privilegia essas canções, além de prestar homenagens a dois de seus ídolos na música, Cassiano e Tim Maia. Sáb. (13), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. R$ 120. Ingressos.

Os Filhos da Música

Max de Castro e Simoninha, filhos de Wilson Simonal, Léo Maia, filho de Tim Maia, e Max Viana, filho de Djavan, celebram o repertório de seus pais em show que tem músicas como Não Vem que Não Tem, Não Quero Dinheiro e País Tropical. Dom. (14), 20h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 100/R$ 160. Ingressos.

Simoninha, filho de Wilson Simonal, ao lado de outros filhos de artistas apresenta show de homenagem ao pais Foto: Ianni

Arrigo Barnabé

O cantor e compositor presta uma homenagem ao seu companheiro de vanguarda interpretando canções como Nego Dito, Dor Elegante e Fico Louco. Arrigo estará acompanhado pela Trisca, formada por músicos que fizeram parte da banda Isca de Polícia, que tocava com Itamar. Paulo Barnabé, Negro Leo e Nayla Gabrielli fazem participações especiais. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. Sesc Pompeia. R, Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. Ingressos.

Alzira E

A compositora alia música, luz, cenário e figurino para criar um ambiente propício para o show Brasa na Asa, em que mostra seu repertório com composições de inspiração mais existencialista, como Dízima e O que me Move. Sáb. (13), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Silvia Machete

A cantora mostra as canções que gravou em seu mais recente álbum, Rhonda, parceria com o músico Alberto Continentino, com canções autorais em inglês. Maria Luiza Jobim participa da apresentação. Hoje (12), 21h30. Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 80/R$ 168. Ingressos.

Star Wars In Concert

O espetáculo Star Wars: O Império Contra-Ataca in Concert apresenta um dos filmes mais aclamados de toda a franquia sendo projetado em tela de cinema e acompanhado por uma orquestra composta por 82 músicos interpretando ao vivo sua trilha sonora original. A direção musical e regência é do maestro brasileiro Adriano Machado. Sáb. (13), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 220/R$ 420. Compre seu ingresso.

Maestro Adriano Machado apresenta trilha sonora do clássico do cinema Foto: Star Wars in Concert

Bloco Lua Vai

Em show que contempla o repertório de grupos como Raça Negra, SPC, Molejo, Soweto, entre outros, o bloco, que faz sucesso no carnaval de rua de São Paulo, presta seu tributo ao pagode. Sáb. (13), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 30/R$ 50. Garanta seu lugar.

João Carlos Martins

Acompanhado da Bachiana Filarmônica SESI-SP e dos cantores solistas Jean William e Karen Stephanie, o maestro faz o concerto 82 anos de Música em que apresenta obras de Mozart, Beethoven, Freddie Mercury e Vinicius de Moraes. 4ª (17), 21h. Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. R$ 60/R$ 90. Ingressos.

Luciana Mello

Com repertório que mescla sucessos como Simples Desejo e Assim que se Faz com a nova Um Amor Pra Todo Dia, a cantora faz show no qual também presta uma homenagem à Alcione intepretando Sufoco. Sáb. (13), 21h. Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade. R$ 60. Compre seu ingresso.

Marcos & Belutti e Edson & Hudson

A série Dose Dupla apresenta os shows das duplas Marcos & Belutti, que canta sucessos como Maiores que o Mundo e Domingo de Manhã, e Edson & Hudson, que tem no repertório músicas como Mil Razões Para Chorar e Foi Deus. Hoje (21), 23h59. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca. R$ 90/R$ 350. Compre aqui.