Shopping de outlets

A onda pegou tamanha força que está previsto para abril a inauguração do Premium Outlets São Paulo, um shopping ao ar livre, somente com lojas do gênero. Algumas das marcas que estarão por lá: Calvin Klein, Zegna, Spicy, Zeferino, Paula Ferber, Ralph Lauren, Iódice, Nike, Capodarte, Dumond, Lacoste, Miss Sixty, Energie, M.Martan, Track&Field e HugoBoss, etc. Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, no complexo que compreende o Hopi Hari e Wet?n Wild.