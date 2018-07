Sete fatos sobre o derrame

Entenda mais sobre o AVC, os acidentes vasculares cerebrais. Confira abaixo algumas informações sobre o derrame: 1) ?O AVC é uma doença que está para o cérebro como o enfarte está para o coração?, compara o neurologista Ayrton Massaro. 2) Existem dois tipos de AVC: o isquêmico (80% dos casos) e o hemorrágico(mais grave). A identificação é feita por tomografia ou ressonância magnética. 3) No AVC isquêmico, acontece a obstrução de um vaso sanguíneo. Isto faz com que a irrigação da área seja diminuída, provocando falta de equilíbrio e alteração das funções motoras e visuais. A pessoa não sente dor. O tratamento é feito com a administração de medicamentos por via endovenosa. 4) No AVC hemorrágico, o vaso se rompe, e o sangue vaza para o tecido cerebral. É preciso controlar a pressão intracraniana. 5) Segundo o Ministério da Saúde, dos que sobrevivem ao derrame, 50% ficam com alguma seqüela. 6) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, morrem por ano cerca de 130 mil pessoas vítimas da doença, responsável por 8% das internações. 7) Segundo a SBH, mulheres estão mais sujeitas ao AVC.