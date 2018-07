Servidor do STJ que emagrecer terá bônus

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) lançou um programa especial com o objetivo de estimular seus funcionários que estejam acima do peso ideal a fazer dieta. A novidade é que os servidores que emagrecerem mais receberão prêmios em dinheiro. O primeiro colocado ganhará R$ 700 e o segundo, R$ 300. Além do estímulo financeiro, o restaurante do tribunal também está colaborando com as dietas. Entre outras medidas, foi reduzida a quantidade de óleo utilizado para preparar as refeições.