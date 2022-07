Sertanejo Conrado fala sobre recuperação após acidente: 'Me sinto um milagre'

Conrado falou pela primeira vez sobre recuperação após acidente de ônibus. Foto: Instagram/@conradocea

O cantor sertanejo Conrado falou pela primeira vez após o grave acidente de trânsito envolvendo ônibus da sua equipe e que matou seis pessoas, entre elas Aleksandro, com quem fazia dupla.

"Estou muito bem. Me sinto muito bem. Me sinto vitorioso. Me sinto um milagre e cada vez melhor", disse ele ao Fantástico.

O acidente ocorreu em 7 de maio quando a dupla seguia do Paraná em direção a São Pedro, no interior de São Paulo, para um show. O pneu dianteiro estourou e o ônibus acabou tombando na pista. A polícia ainda investiga a causa.

Conrado, que se chama João Vitor Moreira Soares, foi internado em estado grave e chegou a ficar 46 dias até receber alta no último dia 22.

Ele contou que, no momento do acidente, conseguiu se segurar em uma tábua. "Acho que foi primordial para eu não sair do ônibus, não ser jogado. Eu fiquei realmente preso, com parte das costas para fora do ônibus. Eu só queria sobreviver."

No hospital, o cantor ficou em coma induzido e precisou passar por três cirurgias. "Eu lembro que quando acordei agradeci a Deus. Minha mãe estava do lado e eu falei para ela: 'Mas que pena, né? Eu perdi o Aleksandro'. Ela falou: 'Mas como você sabe?'. E eu falei: 'Na hora do acidente, eu estava consciente e eu escutei'."

Conrado também revelou seus planos: casar, ter filhos e retomar a carreira na música.