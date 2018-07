Serra substitui Maria Helena por Paulo Renato na pasta da Educação

O ex-ministro e deputado federal Paulo Renato Souza (PSDB)assume no dia 15 a Secretaria da Educação de São Paulo. Ele substitui Maria Helena Guimarães de Castro, sua ex-colega no Ministério da Educação, que estava no cargo desde julho de 2007. Ela continuará na secretaria como assessora para a área de avaliação. O governo divulgou que a secretária pediu demissão, mas o Estado apurou que o governador José Serra (PSDB) determinou a mudança. Na última semana, Maria Helena divulgou os mais importantes resultados da sua gestão. O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) mostrou que as escolas da rede estadual avançaram pouco entre 2007 e 2008. As notas dos alunos não chegaram a 4, numa escala de 0 a 10. Foi anunciado ainda o pagamento de bônus - algo inédito no País - para 72% dos professores que trabalham em escolas que atingiram metas de desempenho. Também na semana passada, professores denunciaram erros em uma apostila usada na rede estadual. No mapa da América do Sul, o Paraguai era identificado em dois locais. Anteontem, o Estado mostrou que, mesmo nas escolas da região mais bem avaliada da capital, as crianças não chegavam a aprendizagem satisfatória. "Ele tem mais peso político para as eleições de 2010", disse Maria Helena sobre Paulo Renato ao Estado. Os dois, que trabalharam oito anos juntos no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), almoçaram anteontem, quando a secretária teria sido informada de seu afastamento. "Nada vai mudar, nem a equipe nem os programas. É uma continuidade", disse Paulo Renato. Questionado se seria uma mudança política, o ex-ministro respondeu que Serra pretende "reforçar o governo". "Ele trouxe o Geraldo (Alckmin)." Em nota, o governador declarou que o trabalho de Maria Helena foi "excepcional". "(Ela e a equipe) promoveram mudanças que, a médio e longo prazos, representam uma verdadeira revolução na educação estadual", afirmou. No entanto, membros do governo disseram que Serra andava descontente com o desempenho da secretária. A avaliação no Palácio dos Bandeirantes é que Maria Helena havia cumprido bem a missão para a qual foi delegada: a criação do Idesp, por exemplo. Foi por meio dele que o Estado pôde criar o bônus. Ela, no entanto, carecia de peso político, não sabia dar publicidade aos avanços da pasta e havia escorregado em tarefas administrativas, como a compra dos livros de geografia com erros. Recentemente, Maria Helena e o governador teriam se desentendido sobre a participação neste ano no Pisa, a avaliação internacional de estudantes feita pela OCDE. A secretária não estava contente com a amostra paulista selecionada, que incluía só duas escolas particulares. O Pisa é coordenado no Brasil pelo MEC. Serra então teria sugerido que São Paulo não participasse da avaliação, mas com isso Maria Helena não concordava. Em 2007, os resultados do Pisa criaram um mal-estar político, porque o ministro Fernando Haddad declarou que o Estado havia "puxado a nota do Brasil para baixo". "Já cumpri as minhas metas e pedi para sair", disse Maria Helena. A secretária deve ainda apresentar os resultados do Saresp, avaliação oficial da rede, no dia 8. Ontem pela manhã, ela se encontrou com Paulo Renato no Palácio, onde ficou acertado que seria sua assessora. À tarde, Maria Helena reuniu sua equipe. Alguns assessores choraram. "O clima era de velório", contou um deles. "Ela está muito triste." A secretária afirmou que pensa em se aposentar de seu cargo de professora na Unicamp. Paulo Renato deve manter a equipe da antecessora. Muitos dos que trabalham hoje na secretaria estavam no MEC durante sua gestão, como Maria Inês Fini, coordenadora do Enem na época e hoje responsável pelo currículo na rede estadual. Ele será o terceiro secretário da Educação do governo Serra. No início de 2007, a titular era Maria Lúcia Vasconcelos, que havia sido escolhida por Claudio Lembo.