O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), ajuizou no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, para derrubar a lei estadual que criou Conselhos Gestores no Sistema Único de Saúde (SUS). Eles teriam de 8 a 16 integrantes e teriam a função de fiscalizar os serviços de saúde.