Sérgio Hondjakoff aparece alterado e ameaça matar próprio pai por dinheiro

Em abstinência, Sérgio Hondjakoff ameaçou próprio pai por dinheiro. Foto: Instagram/@serginhohondjakoff

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido como o Cabeção de Malhação, publicou em suas redes sociais uma série de vídeos onde aparece visivelmente alterado e faz ameaças de morte contra o próprio pai.

"Eu estou aqui pancadão e todo mundo quer me f*der. Estou pedindo R$ 1 mil para o meu pai para eu ir para São Paulo, mas ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra minha vontade só porque eu dei uns 'tequinhos'", iniciou ele no Stories.

Em outro momento, o ator apareceu com um pedaço de pau na mão e fez a ameaça. "Pai, se você não me der R$ 1 mil eu vou ser obrigado a te matar. Você prefere me dar R$ 1 mil ou que eu te mate?"

"Você é obrigado a me dar R$ 1 mil", gritou ele para o pai. Em outro vídeo, feito em formato de live, Sérgio falou sobre o uso de drogas e ainda disse que prefere ser preso do que ficar internado em uma clínica de reabilitação.

Alerta de gatilho: as imagens a seguir podem ser fortes para algumas pessoas