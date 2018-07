Será que meu signo tem a ver com o seu?

Quando você começa a namorar, além de fazer uma investigação minuciosa do passado do seu novo amor, é bem provável que tenha o hábito de checar quais são as características do signo da pessoa, os defeitos e as qualidades. Ainda que não acredite no que está escrito, também faz uma comparação do seu signo com o da atual companhia. Mas será que eles são compatíveis? Para tirar essa dúvida, Mauro Godoy (www.maurogodoy.com.br), psicólogo especializado em antropologia, explica que é possível, sim, combinar os signos, mas essa tarefa não pode ser encarada como fator determinante na hora de escolher um parceiro. ?Para um casal dar certo, existe a influência da astrologia. No entanto, não podemos apontar as características de uma pessoa por meio de detalhes. As pessoas é que se combinam, não os signos?, avisa. Segundo o estudioso, o signo é definido de acordo com a posição do Sol no momento exato do seu nascimento. Mas, como o sistema solar é recheado de planetas, cometas, asteróides e meteoróides, é difícil desvendar o perfil de uma pessoa tendo como base somente o elemento Sol. ?Nos Estados Unidos, as pessoas sabem que a astrologia depende de todos os planetas?, revela Godoy. Mesmo assim, o especialista garante que há uma possibilidade de descobrir se o seu signo combina com o do seu parceiro. ?Com os quatro elementos (Água, Ar, Fogo e Terra) fica mais fácil analisar se o casal pode dar certo?, garante. Nos quadros destacados na matéria, você pode conferir as principais características de cada elemento. Para quem é do signo de Áries, Leão ou Sagitário, o elemento é Fogo; Touro, Virgem ou Capricórnio é Terra; Gêmeos, Libra ou Aquário é Ar; e Câncer, Escorpião e Peixes é Água. ?As pessoas do elemento Terra enxergam o mundo de forma prática. Já os de Água são sentimentais. Quem é regido pelo Ar, é pensativo e, quem é de Fogo, é constantemente movido por ações?, ensina o psicólogo. A empresária Marlene Chaves, de 39 anos, acredita que os signos exercem um forte poder durante o relacionamento. ?Já namorei um rapaz de Câncer que me deixava extremamente nervosa, pois como sou taurina, adoro uma agitação e não consigo ficar parada?, revela. ?Hoje, mesmo namorando um homem do mesmo signo que o meu, acho que encontrei o meu verdadeiro amor?, acredita Marlene. FOGO-FOGO + Quente, muito quente! Relacionamento alegre Essa relação será muito animada e sensual. Adoram praticar esportes e sair com os amigos. Pode haver resistência em assumir compromissos ou, na hora da briga, ceder. ÁGUA-ÁGUA + Românticos, mas indecisos A relação tem tudo para ser romântica e estável. A compreensão facilita tudo. Porém, a falta de praticidade prejudica o casal. Alguém precisa tomar partido. AR-AR + Comunicativos, adoram um bom papo As pessoas desse elemento se sentem estimuladas umas pelas outras. Falantes, adoram trocar idéias. Com certeza se comunicarão bem, mas não abuse da racionalidade. TERRA-TERRA + Práticos e estáveis. Relação duradoura Quem é regido por esse elemento gosta de uma dose extra de estabilidade no relacionamento. No entanto, são práticas e racionais. As relações são duradouras. ÁGUA-FOGO + O amor está no ar! Apaixonadíssimos A paixão corre solta pelo relacionamento. Logo, as emoções são intensas. Quem é de Fogo precisa ter cuidado para não magoar quem é de Água, geralmente mais sensível. FOGO-AR + As diferenças aproximam o casal A vontade de tornar os desejos em realidade, alimenta o romance. As diferenças, ao invés de atrapalhar, ajudam no convívio. Não gostam da rotina e de coisas óbvias. FOGO-TERRA + Difícil de dar certo, mas não impossível Talvez um dos relacionamentos mais difíceis de darem certo. No começo, pode haver conflito entre o casal. O parceiro de Fogo deverá colocar as regras na relação. AR-ÁGUA + Imaginação fértil e muito emotiva Muitas idéias giram em torno dessa relação. A clareza do signo de Ar completa a sensibilidade dos nascidos na época do elemento Água. Precisam ser mais práticos. TERRA-ÁGUA + Segurança durante o relacionamento Na maioria dos casos, esses elementos formam relações longas, pois os dois estão seguros do que sentem. O parceiro de Terra dá segurança para o companheiro. TERRA-AR + Produtivos. Mesmo assim, alguém deve ceder Relacionamento onde há produção de informação freqüentemente. O que falta é a emoção. Por isso, um dos parceiros deve investir e ser cuidadoso, medindo as palavras.