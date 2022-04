'Será divertido e tira de mim muita pressão', diz Rihanna sobre próximo álbum

Em entrevista à revista 'Vogue', Rihanna falou sobre moda, gravidez e carreira musical. Foto: Instagram / @FentyBeauty

O ensaio fotográfico de gestante da Rihanna foi diferente: a cantora posou para a Vogue e estampa a capa da nova edição da revista. A artista compartilhou reflexões sobre a gravidez e a maternidade, além de falar sobre a carreira musical.

Ela revelou que considera ANTI o seu melhor álbum até o momento — o qual foi o último projeto musical lançado por ela, em 2016 — e disse que não quer competir com ela mesma ou com outras pessoas em seu próximo trabalho.

Muito aguardado pelos fãs de Rihanna, o sucessor de ANTI ainda não tem data definida para ser lançado, principalmente agora que a cantora está na fase final da gravidez.

"Eu estou olhando para o meu próximo projeto de uma forma completamente diferente do que eu queria lançar antes. Eu acho que desse jeito se encaixa muito melhor para mim. É autêntico, será divertido e tira de mim muita pressão", declarou a artista à Vogue.

Dona das marcas de cosméticos e de lingerie, Fenty Beauty e Savage X Fenty, a nova bilionária da Forbes, não poderia deixar de falar sobre sua relação com a moda durante a gravidez. Desde que apareceu grávida publicamente, Rihanna vem mostrando looks criativos e ousados, diferente do que é considerado comum para mulheres grávidas.

“Eu espero que nós possamos redefinir o que é considerado ‘decente’ para mulheres grávidas. Meu corpo está fazendo coisas incríveis agora e eu não vou sentir vergonha por isso. O momento tem que ser de celebração. Por que você deveria esconder sua gravidez?”, questionou Rihanna.