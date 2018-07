Ser Carbon Free

Primeira coisa que farei em 2007 é plantar 25 árvores. Vou me neutralizar. Por uma questão de consciência. É a maneira de fazer a minha parte pela questão do aquecimento global, que ameaça o ecossistema e a sociedade. Vou virar Carbon Free. Já ouviu falar? É um selo da Iniciativa Verde, uma organização que, além de estudar as mudanças climáticas, criou o projeto para que pessoas e empresas possam calcular a quantidade de gás carbônico produzida por meio do consumo de energia, gás e gasolina e compensá-la com o plantio de árvores. Numa velocidade assustadora, principalmente depois da revolução industrial, parecemos estar numa corrida suicida, fazendo tudo o que é possível para bagunçar o metabolismo da Terra, num movimento que só pode gerar um colapso gera. Os níveis de monóxido de carbono só aumentam, o que causa a elevação da temperatura da terra - uma ?febre geofisiológica?, como chamam Lynn Margulis e Dorion Sagan em O Que É Vida. Qualquer pseudoprova de que será possível para o ser humano viver na terra a longo prazo, não passa de propaganda de burros governantes dos países megaindustrializados (para não dizer EUA) que não conseguem ver muito além de seus próprios narizes. Então: Seja Carbon Free já! Os engenheiros culturais Rony Rodrigues e João Cavalcanti neutralizaram sua agência de pesquisas de comportamento e tendências Box 1824. Pertinente! Já que têm sensibilidade para ?sentir? os rumos do ?desejo?, os rumos da ?moda?, os rumos do ?conhecimento?, Rony e João sentiram que dentro dos cenários futuros, o meio ambiente desempenha um papel fundamental. ?Da visão política de Al Gore às profecias apocalípticas de James Lovelock, sabemos que o futuro do nosso ecossistema passa hoje por uma modificação. A reação em cadeia é inevitável, pois essa é a forma que a natureza se organiza. Optar por neutralizar toda a emissão de dióxido de carbono da Box foi a forma mais viável. É a história do passarinho que busca água no rio para apagar o incêndio na mata?, diz João. A Box plantou 1.024 árvores em São Carlos. Aninha Strumpf, da loja Fuxique, plantou 84. Para saber quantas árvores plantar, há que fazer uma conta: consumo de KWh + consumo de m3 de gás, quilômetros rodados por mês de acordo com o motor do carro, vôos domésticos. No www.thegreeninitiative.com.br, há uma ?calculadora verde?, que faz a conta de quantas árvores têm que ser plantadas. E dá para escolher entre 159 espécies, incluindo árvores de calçada. E aí, vai se neutralizar? Pode apostar, em 2007, o assunto vai bombar. Até lá! Sabe que... Pelo mundo - para quem conseguir embarcar - no dia 31 em L.A. tem jogaço do Lakers contra 76ers no Staples Center, show da diva punk Blondie no Key Club e Britney Spears fazendo uma performance no bar Pure Em Beirute, no Linda Sursock Palace, um clube cool do subúrbio, tem a festa ?Good vs. Evil?, onde o dress code é anjos e diabos. No som, hip hop Em NY, no Rainbow Room tem festão - com open buffet de trufas brancas e champanhe -, disco fever e som da Imperial Palms Orquestra. Para os mais velhos, o hot é o jantar do Café Grey com menu de seis pratos. O Cipriani faz chill in para o after na boate Home Em Miami, o ator Jared Leto é o host da festa do The Raleigh Hotel, onde tocam 5 Djs de hip hop Em Paris o artista plástico Benjamin Kolkoz reúne amigos no Le Baron, clube de André Block no 16eme, com a DJ Olymia Le Tan - filha do ilustrador de Vogue, Pierre Le Tan. E tem petit comité no Mathis, na Rue do Ponthieu. Monte-se com seu melhor look porque a hostess, Danielle, é uma senhora da velha guarda - o bar, que fica no lobby de um hotel, é de um ex-namorado do estilista Valentino - e barra qualquer um que considere mediano. Há uma nova L?Eclaireur, a primeira multimarcas de Paris - e para a loja, Armand e Martine Hadida, compraram Biba. O bar é fervido, com design de Fornasetti e o chef François Xavier Bogard do Jardins de Chaumont na cozinha. Aliás, o hot é o que acontece ali: a festa La Cuisine Clandestine. Pelo corredor que liga à área de serviço do prédio, subindo uma escada, onde há vários modernos fumando um cigarrinho, chega-se à cozinha do L?Eclaireur, onde há música e champanhe em copo de plástico por 10 euros Em Londres estima-se que 400 mil pessoas estarão circulando pela cidade porque metrôs e trens são free da 0 h às 4h30. Tem festa no Boujis, no clubinho subterrâneo do restô Momo e na Fabric, onde tocam vários DJs ótimos de house, prog e electro: Erol Alckan, Craig Richards, o francês Joakin, Terry Francis e Tobi Neuman. As boas De Norte a Sul, Leste a Oeste e extremos do Brasil, top 10 festas para comemorar 2007 Rio Tem a Nokia New Year?s no Posto 8 com John Legend, revelação do soul americano, e Sérgio Mendes - que até a festa descansa em Angra chez Boni Oliveira - mais os Djs Nado Leal, Dj Marlboro e Funk´n Lata até a meia-noite, quando começam os fogos - uma celebração iniciada em 81 por Ricardo Amaral e mantida pela prefeitura. Depois Black Eyed Peas que faz show completo e Anthony Hotter, DJ alemão de eletro. E no Ipanema Plaza tem edição Jump. Angra dos Reis Álvaro Garnero e Edsá Sampaio fecham a Isla, na Ilha Comprida, para se jogar no festão da Ilha do Arroz, onde Henrique Pinto recebe o DJ Erik Morillo, Rogério Flausino e cia. Warung A grande estrela é o DJ e produtor inglês Omid 16B, apontado como integrante da alma do novo som que partiu do underground. Depois tem o também inglês Rowan Blades e o argentino Ricky Ryan. Trancoso Após a contagem regressiva e queima de fogos no Quadrado - por lá, no Hotel da Praça a bossa é carioca; o chef Felipe Bronze faz o jantar e Dudu Garcia o som -, o Taípe ferve com a 6.ª edição da rave-chic organizada por Caco Duarte, Luiz Eurico Klotz e Diogo Kemper. A Crocs, das sandálias de plástico, entrou na produção da festa. O cenógrafo Zé Carratu, ?primeira-dama? do Pára-Raio como é chamado pelos amigos, virou também parceiro e assina a cenografia desse pé na areia. Tocam: Diogo, Rafa Moraes, Klotz, Dimitri Nakov e Pedrinho Galante. O som é house e prog house. Barra Grande O fotógrafo de moda Beto Rignik mais Carlos Henrique Duty e Juliana Ferreira armam o Beachball. O conceito da festa é ?Scape?. ?Quanto mais difícil, melhor?, diz Rignik. Isso porque, para se chegar à Fazenda Matataúba, lugar paradisíaco e isolado onde acontecerá a festa, é preciso fazer uma travessia de canoa. Tocam o DJ D-nox, de prog house, e o percussionista Pablo Fantoni. São esperadas de 1.000 a 1.200 pessoas e o ingresso é vendido a R$ 200. Noronha Fernanda Suplicy faz com Michele Sultano, filha do famoso Zé, da Pousada do Zé Maria, festa no novíssimo O Gato Mia. Em soft opening é o dancing de Michele, no bairro do Vai Quem Sabe. Os arquitetos do Recife Guilherme Eustácio e Mario Bao fizeram um clube sem paredes, para não fugir ao clima da ilha. Tem espaço para show ao vivo e a DJ Ana Clara Marinho como residente. Campos do Jordão A mestre-yogi Lúcia Sandri faz um réveillon místico para um rebooth de energias no hotel Leon de Saes, onde haverá sessões de terapia por física quântica, ioga, meditação, palestras e astrólogo védico Horácio Takano, preparado na Índia, dará orientações sobre carmas e dharmas. Ceia veggie. Paraty Na Praia Vermelha, Ota Abreu Sampaio faz com Pedro Camargo, Kiko Jafone do Nokombi, Pati Toledo, da As Duas, e o designer Ari Beraldim uma pé na areia à luz da lua e velas. Ota e o DJs-amigo Rogério Schmidt fazem o som. Entrada, só com pulseira-convite. Florianópolis Para a festa de réveillon, o Praia Cafe de la Musique se une ao Taikô, um dos mais badalados beach clubs de Floripa. Nesta noite, Marcos Campos e cia. preparam ceia especial, fogos e line-up com Alê Reis, Paulinho Boghosian e Kelly Marie, do selo inglês Hed Kandi. Gui Pimentel e Buga tocam house. A festa é fechada para 400 pessoas - Jeísa Chiminazzo, Alessandra Ambrósio e Fernanda Motta vão. Alguns convites serão vendidos, mas só para ?selecionados?. O chill in, que reunirá os convidados antes da festa, acontece no próprio Café de la music. Salvador A promoter proderosa da Bahia, Lícia Fábio, faz o Réveillon dos Caminhos em homenagem a Santo Antônio. Devota do santo há 13 anos, dona Madalena Brown, mãe do cantor Carlinhos Brown, fez um altar para Ogum - orixá associado a Sto. Antônio no sincretismo -, que regerá 2007 e terá um destaque todo especial na festa. O Ogum de 50 cm enfeitado de rendas e filó foi encomendado à artesã Ruth, parceira de dona Madalena. Daniela Mercury canta: ?Eu adoro passar o réveillon na minha terra e estar na festa de Lícia me deixa mais feliz ainda. Ela é uma ótima anfitriã?, diz Daniela, que fará pela primeira vez na Bahia o show completo do CD Balé Mulato. Trancoso Trancoso ferve, está mais internacional, lotado de italianos - muitos procuram terrenos, outros vieram no vôo inaugural da rota Milão-Porto Seguro da Lauda Air, empresa aérea do ex-piloto Nick Lauda que investe no turismo do Norte e Nordeste. O Tostex virou day club e disputa público com novo Bahia Bonita, que tem como vizinho o restô tai Sabor do Mundo, do holandês Bartolomeu Pinner. No Quadrado há novos bares: Kalundum e Bang-Bang. Web A Em Cena está em linha. Vá no portal estadao.com.br/revistafeminina. O programa da rádio você escuta ao vivo, toda sexta à 0 h radioeldoradofm.com.br. E o e-mail tá logo ali. Conecte-se! After No próximo carnaval, os animados terão para onde ir pós-micaretas. Marcello Pastore e Rodrigo Palhares, do Oceania, estréiam o Ministry of Sound Sunrise, que rola até as 10 h com DJs do selo inglês. Astrô A coluna tem uma bruxa do bem: Maricy Vogel, que vive entre Brasil e NY, é astróloga de Demi Moore e tem um sexto sentido aguçadíssimo. Sobre 2007 diz que será muito melhor que 2006. A regência é de Marte, planeta dinâmico que faz com que as pessoas tenham que se reinventar e deixar-se levar. Pode rolar uma crise geral de identidade. É ano bom para atletas, advogados e websters. Surge um novo conceito de beleza em que a mulher se aceita com os quadris que tem. Ano de novos horizontes e, por acaso, Belo Horizonte é uma capital cujo governador estará em alta. Fase otimista onde há consciência social e relação com meio ambiente. A sociedade começará a se cobrar. Os que ficaram com o ego muito lá em cima, vão se dar mal porque o ano é de generosidade, crescimento espiritual e de justiça. Projetos devem ser iniciados em janeiro, fevereiro e março. Abril e maio são cheios de up & downs. Lula estará com sorte pois Marte rege também Escorpião. Teremos Júpiter em conjunção com Plutão como em 95 - e isso dá muita força, para o bem ou para o mal. O momento é detox da alma. 5minutos com Wanderley Paes, o mestre cabalista do Instituto Luminar Atlante fala sobre 2007 1. O que o ano reserva? 2007 tem duas palavras-chave: evolução e expansão, principalmente da consciência nas ciências, na física quântica, nas artes e nas questões sociais. A evolução será tecnológica e espiritual. Novidades em medicamentos que aumentam a longevidade e combatem o câncer. 2. O que mais acontece quando há essa influência de Júpiter? Ao contrário de Saturno, que regeu 2006, Júpiter está relacionado à expansão. São dois planetas opostos mesmo: o símbolo de Saturno é uma cruz sobre uma lua e o de Júpiter é uma lua sobre uma cruz. Saturno é da contração, tanto física (nos músculos, por exemplo) quanto no bolso. Agora vai melhorar. Essa influência traz ganhos financeiros. Mas quem tem tendência, é bom ficar de olho para não engordar. E cuidado nos relacionamentos afetivos. As pessoas querem ter experiências diferentes, o que pode levar a traições. 3. Engordar e levar um chifre?! Isola!! Que mais? Bom, tem uma outra tendência negativa que é a de explosões, atentados à bomba. O número do ano que vem é o quadrado planetário de Júpiter: 34 e seu inverso, 43, cuja soma, 7, tem a ver com o arcano 7, a Carruagem de Hermes, que favorece viagens e mudanças graduais. Além do arcano 7, tem também o 9, soma de 2 e 7 (2007), que dá o Eremita que se recolhe para meditar. Tem a regência do arcano 4,de Júpiter, o Imperador, que é expansão de território. O Brasil terá que tomar cuidado com invasões ilegais, de terras, riquezas. Em março e junho, explodem na política muitas ilegalidades. 4. Mais?!! E o que há de bom? Esse quadro é bom para a organização do tempo, do espaço de trabalho, da moradia. Também favorece viagens ao exterior, o aprendizado de novas línguas e desperta o espírito paterno. A cor é o azul.