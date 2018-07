Seminário gratuito debate ensino médio

Será realizado nos dias 23 e 24 de junho o seminário Balanço e Perspectivas do Ensino Médio no Brasil. O objetivo é estimular reflexões que contribuam com a formulação de políticas educacionais para o ensino médio, além de promover a pluralidade do debate. O evento é gratuito e será no Auditório da Ação Educativa (Rua General Jardim, 660, perto da Estação Santa Cecília do metrô). Inscrições pelo telefone (xx11) 3151-2333 ramal 101, com Candelária ou no e-mail candelaria@acaoeducativa.org.