Seminário discute ensino da religião

A ONG Ação Educativa promoverá, no dia 19 de agosto, um seminário sobre ensino religioso e direito à educação no País. O objetivo do encontro é discutir com professores, juristas, representantes religiosos e pesquisadores a inserção do ensino religioso nas grades curriculares tendo como referência o ordenamento jurídico brasileiro, de maneira que não ultrapasse os limites de um Estado laico. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira pelo (0xx11) 3151- 2333, ramal 162.