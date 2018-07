Semana tem sessões gratuitas de cinema em São Paulo

Qualquer Gato Vira-Lata 2 Foto: Reprodução

Para quem consegue arranjar um tempinho durante a semana para o lazer, mas não quer gastar, a exibição gratuita de filmes é sempre uma alternativa em São Paulo. A partir desta terça-feira, 9, há opções de filmes nacionais e orientais. Confira:

Leia também: Glauber Rocha é homenageado com exibição de filmes clássicos e raros na Cinemateca

Em parceria com a Raiz Produções, o Memorial da América Latina, na Barra Funda, coloca em cartaz dois filmes nacionais: Qualquer Gato Vira-Lata 2 (dias 9, 11 e 12), dos diretores Roberto Santucci e Marcelo Antunez, e Invasores (dias 16, 17, 19, 23 e 26), de Marcelo Toledo. As sessões serão realizadas sempre às 19h, no auditório da Biblioteca Latino-americana, com a acesso pelos Portões 2 e 5. A capacidade da sala é para 200 pessoas.

Qualquer Gato Vira-Lata 2 é a continuação da comédia estrelada por Cléo Pires e Malvino Salvador, sobre um pedido de casamento mal-sucedido. Já Invasores conta a história de uma aluna de piano sem recursos que decide estudar música na USP.

O sul-coreano Oldboy Foto: Reprodução

O projeto Cine na Praça, que exibe filmes gratuitamente na Praça Victor Civita, em Pinheiros, tem o mês de agosto dedicado às obras orientais. Na quinta-feira, 11, a sessão é com o longa sul-coreano Oldboy, do diretor Chan-wook Park, que traz uma história de vingança de um homem em busca das pessoas que o mantiveram em cativeiro por 15 anos. A sessão é às 19h, e há distribuição de pipoca.

Por um preço simbólico de R$ 1, a partir da terça-feira, 9, acontece a terceira edição da mostra K-Action, em comemoração ao apoio à Coreia na Olimpíada. As sessões são promovidas pelo Centro Cultural Coreano e ocorrem no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no Paraíso. Serão exibidos os filmes da recente produção sul-coreana, como Ode ao meu Pai e Alçando Voo. Os horários podem ser vistos no site do Centro Cultural Coreano.