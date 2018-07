Semana inteira para a mata atlântica

O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, vai sediar, entre os dias 22 e 24, das 9 às 18 horas, a 5.ª edição do Viva a Mata, promovida pela Fundação SOS Mata Atlântica. A iniciativa, em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica, 27 de maio, conta com uma programação gratuita de palestras, exposições, oficinas e peças de teatro, além dos estandes. No ano passado, o evento reuniu cerca de 75 mil pessoas. Para este ano, pela primeira vez será apresentada junto com o evento a Semana da Mata Atlântica, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A programação prevê a presença do ministro Carlos Minc. A entidade também lança durante a feira o A Mata Atlântica é Aqui, projeto itinerante que vai passar por mais de 40 cidades brasileiras. Outra atração em 2009 é a Usina de Triagem, em que intervenções teatrais informarão aos visitantes sobre a reutilização e a reciclagem de materiais. Mais informações no site (www.sosmatatlantica.org.br).