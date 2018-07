Sem recurso novo, Saúde libera R$ 1,5 bi a cidades

Sem dinheiro novo, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou ontem a liberação de R$ 1,56 bilhão do orçamento de 2008 que estava contingenciado. O dinheiro será distribuído para todos os Estados e 400 municípios do País. A verba, no entanto, não será usada para colocar em prática nenhum dos projetos previstos no Mais Saúde, o PAC da pasta."Infelizmente, os recursos não serão suficientes", admitiu Temporão. O ministro aproveitou o lançamento para queixar-se do pequeno volume de investimento público na área de saúde e voltar à campanha para a aprovação da regulamentação da Emenda 29. Temporão lembrou que, de acordo com IBGE, o setor público financia 38% dos gastos totais com a saúde. "O principal peso recai sobre as famílias, que gastam com remédios, consultas, exames", disse. O presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Osmar Terra, mostrou preocupação com a crise econômica. "Temos de garantir que recursos para próximo ano sejam mantidos. E, o principal, que não sejam contingenciados", disse.