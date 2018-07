Sem contato com a família, homem mora em abrigo

Há 35 anos o ex-comerciante Francisco Menezes de Souza, de 80 anos, deixou a família e os filhos em Itacoatiara, a 177 quilômetros de Manaus. Seguiu o caminho comum do homem do interior do Amazonas que tenta a vida na capital. Não obteve sucesso, mas também não voltou mais nem deu notícias. Acabou internado em 1994 na maior instituição de longa permanência do Estado, a Fundação Dr. Thomas, em Manaus. Ao contrário do resto do País, na Região Norte os homens são maioria nos asilos: 70%. ''''Uma das sete filhas vem me ver de vez em quando, mas dos outros não sei'''', diz. Ele mora em um pequeno quarto, entre lanchinhos e produtos de toalete que vende para aumentar a renda da aposentadoria, de um salário mínimo. No Dr. Thomas, há hoje 73 homens e 43 mulheres. ''''Sempre foi essa proporção '''', diz a assistente social Érika Almeida. Para ela, isso reflete a história cultural do nortista, que costuma ''''fazer família e abandonar''''. ''''A mãe acaba assumindo a família, e os filhos cuidam dela na velhice. A maioria das mulheres aqui é solteira ou viúva sem filhos.'''' Em um abrigo menor de Manaus, o São Vicente de Paulo, há hoje 12 mulheres e 19 homens. O taxista aposentado João de Deus de Souza, de 84 anos, diz que perdeu a conta dos filhos que teve. ''''Mas hoje não sei onde estão.''''