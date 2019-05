Sem anúncio, Tiago Iorc lança álbum visual após um ano longe da mídia

Cena do videoclipe 'Nessa Paz Eu Vou', que conta com a participação de Michele Alves e direção de Rafael Trindade Foto: Tiago Iorc/ Youtube/ Reprodução

Tiago Iorc está de volta. Sem nenhum anúncio, o cantor brasiliense lançou um álbum visual de 13 faixas românticas. Trata-se do 'Reconstrução'.

Juntos, os videoclipes contam a história de um casal, composto pelo próprio cantor e por Michele Alves, sob direção de Rafael Trindade.

Os fãs foram surpreendidos com o retorno, já que Tiago estava afastado da mídia há cerca de um ano, principalmente do Instagram - rede social da qual o cantor anunciou que iria se afastar em janeiro de 2018.

No dia do lançamento, na madrugada do domingo, 5, Tiago Iorc chegou ao primeiro lugar dos trending topics no Twitter.

Os fãs também foram atrás de informações sobre Michele nas redes sociais. Muitos, em tom de brincadeira, perguntaram a ela no Instagram como conseguiu guardar o segredo sobre o paradeiro do cantor.

Até o momento, não se sabe como Tiago conseguiu gravar um álbum e 13 videclipes sem que nenhuma informação fosse vazada.

Veja os clipes: