Selo comemora 75 anos da USP

Em comemoração aos 75 anos da fundação da Universidade de São Paulo (USP), completados no dia 25 de janeiro, foi lançado um carimbo e um selo postal pelos Correios . O selo foi criado pelo designer José Carlos de Araujo, o mesmo que criou o símbolo das comemorações dos 70 anos da instituição. A USP foi criada em 1934, instituindo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e agregando as já existentes Escola Politécnica, as Faculdades de Medicina, Direito, Farmácia e Odontologia, o Instituto de Educação, a Escola de Medicina Veterinária e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, entre outras.