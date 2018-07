Selo com erro é vendido por US$ 825 mil

Um colecionador de Nova York comprou um selo com valor nominal de 24 centavos de dólar por US$ 825 mil (R$ 1,5 milhão). O comprador foi descrito como um investidor de Wall Street e colecionador de moedas pela Heritage Auction Galleries, que anunciou a venda do item, um Jenny Invertido. De 1918, o selo mostra um avião Curtiss JN-4, ou Jenny, usado para treinamento na 1ª Guerra e convertido em correio aéreo. Dos 70% de selos impressos de cabeça para baixo, 100 não foram recolhidos e acabaram vendidos.