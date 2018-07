A empresária Sandra Bork, dona da loja de design Montenapoleone, tem1,55 metro de altura e não abre mão de saltos com até 12 cm. Mas não é um sapato alto qualquer que a seduz, pelo contrário. "Tenho visto umas coisas nas ruas que lembram a personagem Bebel ou as mulatas do Sargentelli, como brilhos e plataformas que beiram o vulgar." No Brasil, gosta da marca Arezzo e, quando viaja para Milão, para visitar a feira de design, não resiste e vai às compras. Entre os favoritos, Prada, Gucci, Manolo Blahnik, Yves Saint-Laurent e Sergio Rossi - estilista italiano que tem como clientes fiéis Sharon Stone e Cameron Diaz. Se já fez algum sacrifício para brilhar numa noite black-tie? "Tenho uma sandália linda que aperta um bocado. Apesar da tentação, uso só quando vou a jantares e sei que vou ficar sentada boa parte do tempo."