Segura para não cair

Para uma produção mais arrumada, a pedida é o vestido de jérsei com detalhe de pedras na cintura da One Up (R$ 880,00), a bolsa de patchwork de couro de cobra da Irá Salles (R$ 1.380,00) e a sandália de couro da Corso Como (R$ 349,00) O vestidinho de crepe da Flor (R$ 498,00) com detalhe lateral é puro charme. Para um look mais informal, combine com o chinelinho com estampa de oncinha da Corso Como (R$ 269,00) Cheio de bossa, vestido de viscose de Isabela Capeto (R$ 499,00). Orne com o chinelinho de cor viva da Francesca Giobbi (R$ 238,00) e com as pulseiras de madeira - R$ 28,00 (a de resina) e R$ 36,00, ambas da Carol Gregori Estampas coloridas como a do macaquinho da Cantão (R$ 357,00) levantam o astral. Para complementar, sandália de corda da Osklen (R$ 197,00) ONDE ACHAR: Cantão: Shopping Iguatemi, tel.: 3031-7007 Carol Gregori: R. Rouxinol, 741, casa 1, Moema, tel.: 5054-2350 Corso Como: Al. Lorena, 1655, Jardins, tel.: 3062-8021 Fabrizio Giannone: R. Oscar Freire, 1149, Jardins, tel.: 3061-1868 Flor: Al. Lorena, 1974, Jardins, tel.: 2659-7784 Francesca Giobbi: R. Joaquim Antunes, 162, Pinheiros, tel.: 3063-1830 Irá Salles: tel.: (71) 3351-4858 Isabela Capeto: R. da Consolação, 3358, Jardins, tel.: 3898-1878 One Up: R. Melo Alves, 541, Jardins, tel.: 3083-7900 Osklen: R. Oscar Freire, 645, Jardins, tel.: 3083-7977 Produtora de moda: Shirly Cyrulin Goldman Assistente de produção: Renata Valeriano Cabelo e maquiagem: Falks, tel.: 9747-6251, www.falks.multiply.com; assistente: Regina Pazzou Modelo: Denise Monteiro (Way)