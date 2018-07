Secretário da Segurança saiu há 10 dias

Com a saída da secretária da Educação, o governador de São Paulo, José Serra, calibrou sua equipe para a reta final da gestão e deu projeção nacional a seu secretariado, ao convidar o ex-ministro Paulo Renato Souza (PSDB-SP). Caso seja mesmo candidato à Presidência no ano que vem, Serra terá de se desincompatibilizar do cargo até abril. Segundo integrantes do governo, o tucano quer deixar seu secretariado impecável e trabalhando sem turbulências até 2010. O pedido de demissão da secretária se junta às mudanças nas pastas de Desenvolvimento e de Segurança - essa última e a Educação compõem as áreas consideradas mais problemáticas no governo. Com a substituição, além de ajustar a gestão da pasta, Serra dá peso político a ela. Há dez dias, o governador trocou o titular da Segurança Pública. Ronaldo Marzagão estava desgastado em razão das acusações, divulgadas pelo Estado, de denúncias de suposto envolvimento em corrupção do seu ex-secretário adjunto Lauro Malheiros Neto. O secretário não havia se saído bem na greve de 58 dias da Polícia Civil, no ano passado, que chegou à porta do Palácio dos Bandeirantes. Serra nomeou para o cargo o procurador de Justiça, considerado "linha-dura", Antonio Ferreira Pinto, que ocupava a Secretaria da Administração Penitenciária. No começo do ano, Serra surpreendeu ao chamar Geraldo Alckmin para a Secretaria de Desenvolvimento, até então tocada pelo vice-governador, Alberto Goldman. Com isso, Serra anestesiou a aproximação de Alckmin com Aécio Neves, governador de Minas e que também quer ser candidato ao Planalto.