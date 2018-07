Secretaria diz que reuniões com pais atrasam o reinício

A Secretaria Municipal da Educação informou, em nota, que os CEUs Formosa e Uirapuru não terão aulas porque estão sendo "realizadas reuniões com pais dos alunos". A pasta informou que as aulas dessas unidades começam na terça-feira, dia 17. Segundo a secretaria, as aulas perdidas serão repostas aos sábados. Sobre o atraso nas obras, nada foi informado. Em relação ao CEU Jaguaré, único que a pasta admite o atraso, a Prefeitura diz que a construção não está pronta por causa do licenciamento ambiental para o corte de uma árvore, que exigiu mais tempo do que o previsto. A previsão é que o centro unificado seja aberto em maio. Os alunos estão sendo atendidos por escolas da região. Em nota encaminhada sobre matrículas, a secretaria diz que "todas as crianças da cidade estão acomodadas e têm vaga garantida (...) A fase 4, em curso, é permanente e serve para acomodar crianças e jovens que passem por mudança de endereço ou que cheguem de outras regiões (...). Os pais recebem o aviso assim que a matrícula pode ser feita."