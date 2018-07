Schering é condenada a indenizar consumidora

O Superior Tribunal de Justiça confirmou que o laboratório Schering do Brasil deverá indenizar em R$ 70 mil, por danos morais, uma mulher que engravidou após utilizar pílulas de farinha vendidas como se fossem o anticoncepcional Microvlar. O órgão não atendeu a recurso da empresa e manteve a decisão de segunda instância que responsabilizou o laboratório. A empresa nega envolvimento com a venda das pílulas de farinha e vai analisar eventual recurso. Em março, o STJ já havia confirmado indenização de R$ 1 milhão a todas as vítimas.