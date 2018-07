Saúde faz mutirão em todo o Estado

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza sábado um mutirão de mamografia. Estarão disponíveis 324 unidades de atendimento em 136 municípios do Estado. As mulheres serão atendidas com horário marcado. O agendamento pode ser feito até amanhã na própria unidade em que a mulher escolher para fazer o exame. Mais informações pelo telefone 150 (capital) ou (0xx11) 3066-8359, 3066-8488, 3066-8349 ou 3081-2817 (Grande São Paulo e interior do Estado).