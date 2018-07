Saúde em grãos

Salada de trigo Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes 250 g de trigo em grão 1 cebola média 2 tomates maduros 1 pimentão 1 pepino 1/2 maço de cebolinha e salsa picadas sal, vinagre, limão e azeite a gosto Preparo 1. Cate o trigo, lave (como se lava arroz) e deixe de molho de um dia para o outro. 2. No dia seguinte, escorra a água em que o trigo ficou de molho, coloque os grãos numa panela de pressão e cubra com bastante água (os grãos devem ficar submersos). 3. Leve ao fogo e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, contados depois que começar a sair a pressão. 4. Desligue a chama e espere acabar toda a pressão para abrir a panela. 5. Escorra a água e deixe esfriar. 6. Corte a cebola em quadradinhos e coloque-a numa tigela pequena. Aqueça 1 xícara (chá) de água e despeje a água fervente sobre a cebola cortada. Espere um minuto e escorra bem. 7. Lave os tomates, retire as sementes e corte-os em cubinhos. Lave o pimentão, corte-o ao meio, retire as sementes e corte-o também em cubinhos. 8. Descasque o pepino e corte-o em quadradinhos. 9. Junte os legumes ao trigo já frio, misture bem, acrescente a salsa e a cebolinha picadas e tempere a gosto. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Cevada com camarões Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 4 porções Ingredientes 200 g de cevada em grãos 2 cenouras pequenas 2 abobrinhas italianas tamanho pequeno 1 limão 1 tablete de caldo de camarão 2 colheres (sopa) de óleo 1 colher (sopa) bem cheia de manteiga 1 cebola média 100 g de ervilha fresca ou congelada 24 camarões médios, limpos 12 folhas de cerefólio Preparo 1. Lave a cevada em abundante água corrente. Deixe de molho por 15 minutos. 2. Raspe as cenouras e corte-as em pequenos cubos. Lave as abobrinhas, corte-as em fatias finas e reserve. Lave e descasque o limão. Reserve a casca, cortada em tirinhas. 3. Dissolva o tablete de caldo de camarão em 1 xícara (chá) de água fervente. Reserve. 4. Aqueça o óleo numa panela média. Junte a manteiga e a cebola picadinha, e refogue por cerca de 2 minutos. 5. Adicione a cevada escorrida, refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Junte a água onde foi dissolvido o caldo de camarão. 6. Assim que começar a ferver, junte as cenouras, as abobrinhas e as ervilhas. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando, por cerca de 20 minutos. 7. Enquanto isso, cozinhe os camarões por 5 minutos em água salgada. Escorra e reserve, mantendo-os aquecidos. 8. Passado os 20 minutos de cozimento da cevada, abra a panela, junte as casquinhas de limão, mexa delicadamente e retire do fogo. Deixe descansar, com a panela tampada, por cerca de 10 minutos. 9. Na hora de servir, coloque a cevada numa travessa, guarneça com os camarões e decore com folhinhas de cerefólio. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Bolo de amendoim Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 8 porções Ingredientes 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo 1/2 colher (chá) de fermento em pó 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 1/2 colher (chá) de gengibre em pó 1/2 colher (chá) de sal 1 ovo inteiro 1/2 xícara (chá) de óleo 1/2 xícara (chá) de açúcar 1 colher (sopa) de casca de laranja ralada 1 xícara (chá) de abóbora cozida e amassada 1/2 xícara (chá) de amendoim torrado e moído margarina para untar Preparo 1. Misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, o gengibre e o sal. Peneire e reserve. 2. Numa tigela, bata o ovo, acrescente o óleo, o açúcar, a casca de laranja ralada e a abóbora, misturando tudo de forma uniforme. 3. Junte, em seguida, os ingredientes secos reservados, e misture até formar uma massa bem homogênea. 4. Adicione o amendoim e mexa mais um pouco, para misturar. 5. Unte uma fôrma, coloque a massa dentro e leve ao forno moderado (180 a 200°C) por mais ou menos 30 minutos, ou até que, ao enfiar um palito, este saia limpo. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil