Saúde da Família reduz internação

Dados preliminares de uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia em parceria com a Universidade Federal de Minas indicam uma estreita relação entre o Programa de Saúde da Família (PSF) e a redução de internações de doenças como pneumonia, asma e diarréia. Foram comparados dados hospitalares de todos os Estados, entre 1999 e 2006, com o atendimento do PSF. "O estudo indica um padrão: quanto mais bem estruturado for o programa, maior a redução das internações por essas doenças", contou a diretora do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Claunara Mendonça. No período analisado, a taxa anual de internação por insuficiência cardíaca de pessoas com mais de 40 anos, por exemplo, sofreu uma redução de 5,42% em municípios com 70% de cobertura do PSF. Em cidades onde a cobertura é menor que 20%, a redução também foi registrada, mas num porcentual menor: 1,95%. Na região Centro-Oeste, onde a cobertura do PSF passou de 2% em 2001 para 45% em 2006, a proporção de internações por asma também caiu. Em 1998, de cada 100 mil habitantes, 140 eram internados anualmente por crises provocadas pela doença. Em 2006, a taxa foi de 60 a cada 100 mil. A pesquisa, que deverá ser concluída nos próximos meses, é citada por Claunara como exemplo do impacto positivo do PSF, que completa 15 anos e conta atualmente com 28.452 equipes. "Cerca de 85% dos problemas mais comuns de saúde podem ser resolvidos com atenção básica", garante. Claunara admite, porém, que há ainda pontos a serem melhorados. "Uma das maiores preocupações é com a qualidade dos profissionais de nível superior que integram as equipes", afirma. "Boa parte dos médicos foram formados para curar doenças, não preveni-las, que é o objetivo principal do programa." VALORIZAÇÃO Para tentar reduzir essa carência, os Ministérios da Saúde e da Educação preparam um edital para bolsas de graduação, previsto no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Pela proposta, alunos passariam um período no PSF, sob orientação de seus professores. Os médicos do PSF seriam considerados instrutores e também seriam remunerados pela orientação. Além da mudança na formação, avalia Claunara, é preciso valorizar mais profissionais que trabalham com saúde coletiva e preventiva. "Enquanto essa área não for valorizada, dificilmente um aluno escolherá fazer especialização em saúde coletiva, preventiva." O ministério estuda, também, mecanismos para incentivar os municípios a formar suas equipes do PSF com "padrão-ouro", como são chamados os grupos integrados por profissionais especialistas em saúde coletiva.