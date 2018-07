O sargento Laci Marinho de Araújo foi levado ontem para a carceragem do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, após as autoridades concluírem que ele não necessitava de atendimento médico. Araújo foi detido após dar uma entrevista na TV em que reafirmou ser gay, mas estava internado desde quinta-feira no Hospital do Exército.