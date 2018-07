Saramago lança novo livro na ABL, no Rio

O escritor português José Saramago lançou ontem na Academia Brasileira de Letras, no Rio, seu novo livro A Viagem do Elefante. Na breve palestra para cerca de 200 pessoas, elogiou Machado de Assis, dono de "uma obra imensa e um humor inconfundível". Ele também elogiou a língua portuguesa. "O português é a mais bela língua do mundo e não me digam que não é", disse. Segundo ele, seu novo livro tem um roteiro simples. "Trata-se só de um elefante que sai andando. Mas o leitor é conduzido por algo mais, a linguagem."