Saramago lança novo livro em São Paulo

O escritor português José Saramago fez ontem à noite em São Paulo o lançamento mundial de seu novo livro A Viagem do Elefante. Cerca de mil pessoas lotaram o teatro do Sesc Pinheiros, na zona oeste. O público teve o prazer de ver a atriz Sandra Corveloni ler trecho do livro e depois ouvir uma fala bem-humorada do próprio escritor, prêmio Nobel de Literatura em 1998. "É o livro mais jovial que eu escrevi", disse mais de uma vez Saramago. No final ele autografou parte dos exemplares do público presente.