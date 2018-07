São Paulo tem cinco entre as dez maiores

Das dez maiores instituições de ensino superior do País, cinco são de São Paulo. A campeã é a Universidade Paulista (Unip), que ocupa o posto desde 2006. Com câmpus espalhados em todo o País, a instituição tem hoje 145.498 alunos, mais de quatro vezes o tamanho da maior universidade federal do País, a do Pará, que tem 32.204 alunos. A segunda maior instituição é a Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, com 116.959 alunos. Entre as públicas estaduais, a Universidade de São Paulo é a primeira, com cerca de 49 mil estudantes. No entanto, aparece em sexto lugar entre as maiores. São Paulo ainda tem, entre as maiores, a Universidade Nove de Julho, a Universidade Bandeirante e a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, a Unesp. Entre as menores, 43 instituições aparecem sem nenhum aluno - mas isso é creditado a problemas de informação ao censo. Com apenas cinco matrículas, a Faculdade de Tecnologia Herrero, de Curitiba, seria a menor do País. O ensino superior privado teve um crescimento de quase 200% em dez anos no número de instituições, depois que o processo para abertura de instituições passou a ser facilitado. A quantidade de alunos foi de cerca de 1 milhão para 3,5 milhões entre 1996 e 2006, período de maior aumento.