São Paulo ganha centro de reprodução

Será inaugurado hoje em São Paulo um novo Centro de Referência para a Saúde da Mulher. No Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha (zona norte) a Prefeitura vai ampliar os serviços voltados à população feminina, do nascimento até a menopausa. Entre os novos procedimentos estão a fertilização in vitro, leitos de UTI para gestantes de alto risco, ambulatório de medicina fetal e radioterapia para vítimas de câncer de mama.