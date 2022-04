São Paulo e Rio ganham artes urbanas coloridas em homenagem aos blocos de carnaval

Uma das artes urbanas feita em homenagem aos blocos de rua do carnaval fora de época. Foto: Igor Selingarde e Diego Locatelli

Em homenagem aos blocos de rua do carnaval fora de época que ocorre neste feriado de Tiradentes, ruas e praças de São Paulo e Rio de Janeiro ganharam mais de 200 metros de artes urbanas.

Criadas pelos artistas brasileiros Juline Lobão e Thiago Thipan em parceria com a norte-americana Shawna X, conhecida por suas obras vibrantes e coloridas, as artes foram feitas em pontos icônicos das duas capitais.

Em São Paulo, as praças José Molina, no Pacaembu, e Benedito Calixto, em Pinheiros, e o Largo Santa Cecília receberam, em cada local, uma arte de 40 metros de comprimento. Já no Rio de Janeiro, os pontos escolhidos foram a Rua da Relação, no Centro, a Rua Teixeira de Melo, em Ipanema, e a Teixeira de Freitas, também no Centro.

Responsável pela curadoria dos artistas brasileiros, o projeto Instagrafite levou em consideração pontos importantes para os trabalhos se conectarem com o de Shawna X. A colaboração também com a participação dos blocos de rua homenageados.

A ação foi patrocinada pela marca de whisky Ballantine’s para homenagear uma data comemorativa tão importante no Brasil. "Este trabalho foi muito emocionante, pois vi a minha obra de arte em um espaço totalmente diferente. Espero que as pessoas possam sentir o amor que eu quis transmitir", comenta Shawna X.

A artista Juline Lobão afirma: "É um prazer contribuir nesse projeto tão especial que celebra a maior manifestação artística e cultural do nosso país, além da oportunidade de colocar meu traço e paixão nas ruas de São Paulo, essa cidade que hoje chamo de lar".

Já o carioca Thiago Thipan, declara: "Estou muito feliz de ter recebido o convite de Ballantine’s para participar desse projeto colaborativo desafiador de levar ainda mais cor ao Carnaval fora de época".