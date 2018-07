Santa Casa de SP abre inscrições hoje

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos de Enfermagem e Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Há vagas para cursos que começam no primeiro e no segundo semestre de 2008. São 50 vagas para Fonoaudiologia e 80 para Enfermagem. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 30 de novembro, por meio do endereço www.fcmscsp.edu.br. É preciso pagar uma taxa de R$ 50. A prova será no dia 9 de dezembro.