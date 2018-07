Salve sua pele

Uso de pouca roupa, maior exposição ao sol, contato com mar e piscina são algumas condições que favorecem o contágio e desenvolvimento dos microorganismos causadores das doenças de pele. O calor e a umidade são os grandes responsáveis pela rápida proliferação. E as micoses superficiais são as campeãs da estação, seguidas pelas viroses e infecções bacterianas, conforme explica a dermatologista Selma Cernea, responsável pelo setor de tumores de pele do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo e coordenadora da Campanha Contra o Câncer de Pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão As micoses são causadas por fungos, que são facilmente encontrados no solo, em animais e até mesmo sobre a própria pele. A doença ocorre quando encontram as tais condições favoráveis para o seu crescimento, que são: o calor, a umidade e a baixa de imunidade. Assim, os pequenos organismos passam a se reproduzir, alimentando-se da queratina presente na pele, e causando a doença. As micoses manifestam-se de acordo com o tipo de fungo e local afetado. As mais freqüentes são as frieiras - conhecidas também como "pé de atleta" - e micoses da virilha, entre outras (ver quadro ao lado). Todas são contagiosas. E é extremamente comum o auto-contágio, ou seja, a micose se alastra de uma região do corpo para outras. A regra geral para evitá-las é adotar hábitos higiênicos, como secar muito bem a virilha, as axilas e a região entre os dedos dos pés; não andar descalço em vestiários, saunas, banheiros públicos, lavapés de edifícios; evitar permanecer muito tempo com roupas úmidas e preferir as sandálias aos calçados fechados. Agora, se não foi possível impedi-las, deve-se procurar um médico ao menor sinal. A dermatologista Ana Paula Meski, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), diz que as micoses têm tratamento simples, com medicamentos tópicos ou sistêmicos, e normalmente desaparecem após o uso da medicação adequada. No entanto, são necessárias mudanças de hábitos para o resultado ser mais imediato e evitar recidivas. A médica aconselha a manter secas as áreas de dobras, trocar meias e sapatos diariamente, não usar calçados sem meias e priorizar tecidos de algodão, que absorvem o suor. "É bom cuidar, pois a negligência no tratamento pode fazer com que a doença se torne crônica, aumentando as regiões atingidas. E as frieiras podem originar unhas com micoses, mais difíceis de curar", alerta. ALÉM DA MICOSE Outra ocorrência comum no verão são as dermatites por vírus, representadas principalmente pelo herpes. Decorrem do fato de o sol diminuir a imunidade da pele. São comuns tanto o herpes do tipo 1 - que acomete quaisquer áreas do corpo, localizadas acima da cintura -, como o do tipo 2, chamado genital. O tratamento, normalmente, tem como objetivo amenizar os sintomas, e consiste no uso de pomadas por cerca de dez dias. A dermatologista Ana Paula aconselha a aplicação do remédio logo que se percebe o primeiro sintoma (quando o paciente sente que a região a ser atingida começa a ficar dolorida), pois, assim, a crise vem menos agressiva. Para aquelas pessoas que costumam ter muitas crises, é indicado o tratamento que aumenta os intervalos entre as ocorrências das lesões, diz a médica. Outras viroses, como as verrugas e moluscos, embora apareçam freqüentemente nas estações mais frias do ano, também tendem a se intensificar no verão, pelo fato de as pessoas estarem com a pele exposta e muito próximas uma das outras, especialmente as crianças. Sua erradicação consiste na remoção por meio de cirurgia ou pela aplicação de nitrogênio líquido, técnica conhecida como crioterapia. O impetigo é uma infecção causada, na maioria das vezes, por bactérias do tipo estafilococos e estreptococos, que podem ser transmitidas pelo contato físico, assim como pelo mar, piscina ou areia contaminados. "Devem ser tratados com antibióticos tópicos e sabonetes antissépticos. Mas se as lesões atingirem uma grande área ou o paciente apresentar febre, é necessário entrar com medicação via oral", diz doutora Ana Paula. A acne, também de origem bacteriana, pode se agravar devido ao uso contínuo, nesta época, de filtro solar e hidratantes de consistência oleosa, diz o professor de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC, Jefferson Alfredo de Barros. Já a foliculite (inflamação do folículo do pêlo, que pode evoluir para furúnculo) ocorre, principalmente, em conseqüência das depilações e até da sudorese excessiva. DOENÇAS DE VERÃO Tinha dos Pés (pé de atleta ou frieira): lesões esbranquiçadas ou avermelhadas, normalmente úmidas. Prevenção: preferir calçados mais abertos e secar bem os pés após o banho. Quando for necessário usar calçado fechado, vestir meias de algodão. Tinha Inguinal ou Tinha Crural (micose das virilhas): placas avermelhadas com bastante coceira nas virilhas, podendo se estender para os glúteos. Prevenção: secar bem essas áreas após o banho, evitar roupas justas e usar peças íntimas de algodão. Pitiríase Versicolor (pano branco): manchas arredondadas e esbranquiçadas, nas costas e tórax. Em alguns casos, podem ser avermelhadas ou acastanhadas. Ficam mais visíveis com a exposição ao sol. Prevenção: evitar usar cadeiras de praia sem proteção de uma toalha ou canga. Candidíase: lesões avermelhadas e úmidas, semelhantes a uma assadura, em regiões de dobras e nas áreas mais úmidas, como virilhas, genitais, abaixo dos seios e entre os dedos dos pés e mãos. Prevenção: secar bem as áreas mais suscetíveis após o banho, usar luvas para manipular produtos de limpeza e afins. Preferir roupas leves e de algodão. Onicomicose (micose das unhas): mudança da coloração das unhas das mãos e dos pés. A região doente pode ficar amarelada, esbranquiçada ou mais escura. A unha também fica mais espessa e pode ocorrer descolamento. Prevenção: usar materiais e instrumentos particulares ou esterilizados para fazer as unhas. Preferir calçados mais abertos e secar bem os pés após o banho. Foliculite (pêlo encravado): infecções no folículo do pêlo. Normalmente aparecem nas regiões de atrito com as roupas e em áreas depiladas, como virilha e pernas. Prevenção: diminuir a freqüência de depilação com lâminas ou cêra - preferir lâminas novas e depilar sempre no sentido do pêlo. Usar roupas mais leves e menos justas. Acne: bolhas avermelhadas que podem apresentar pus. Prevenção: usar filtro solar e hidratantes sem óleo ou em gel. Herpes: a forma mais freqüente é a labial, quando ocorre formação de diversas vesículas agrupadas na região do lábio. As vesículas secam e formam uma crosta. É uma doença por vírus, portanto, a transmissão está relacionada ao contato, sobretudo pelo beijo. Pode se manifestar diversas vezes durante a vida. Prevenção: usar protetor solar e evitar longa exposição ao sol, principalmente por volta do meio-dia.