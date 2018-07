A saliva pode substituir o sangue em exames para diagnosticar câncer, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. A conclusão é de três pesquisas divulgadas ontem no Journal of Proteome Research. "As proteínas da saliva podem representar novos instrumentos para rastrear as enfermidades", explicou James Melvin, da Universidade de Rochester (Estado de Nova York).