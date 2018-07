Salada doce

Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 10 porções Ingredientes: 1 lata de abacaxi em calda 1 lata de pêssego em calda 100 g de uvas-passas brancas, sem sementes 100 g de uvas-passas escuras, sem sementes 1 cacho de uva italiana branca 1 cacho de uva italiana escura 100 g de amêndoas 100 g de avelãs 100 g de nozes 1 copo de vinho moscatel 500 g de creme de leite fresco Preparo: 1. Despeje o abacaxi e o pêssego numa peneira, e deixe escorrer bem. 2. Corte as frutas em pedaços e coloque-as numa travessa transparente. 3. Junte as passas brancas e escuras, e misture delicadamente. 4. Lave e enxugue as uvas. Corte-as ao meio, descarte as sementes e distribua-as sobre a salada. 5. Corte as amêndoas, as avelãs e as nozes em pedaços (reserve algumas inteiras para decorar) e espalhe sobre a salada. 6. Regue com o vinho e decore com as amêndoas, avelãs e nozes inteiras. Deixe na geladeira até o momento de servir. 7. Bata o creme de leite em ponto de chantilly, e sirva com a salada. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil